Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 218,35 EUR ab.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 218,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 218,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 34.410 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,99 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,37 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,33 EUR.

Am 15.05.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,78 EUR fest.

