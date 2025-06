Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 212,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 212,80 EUR. Bei 212,65 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 EUR. Bisher wurden heute 43.545 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 13,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 29,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,36 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,67 EUR.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,76 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

