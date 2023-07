10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - EZB im Blick

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich wenig verändert

Der DAX dürfte nur wenig verändert in den Donnerstagshandel. Nach der Leitzinsanhebung der Fed am Vortag steht am frühen Nachmittag die EZB mit ihrer Zinsentscheidung im Fokus.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio geht es für den japanischen Leitindex Nikkei zeitweise um 0,78 Prozent auf 32.922,12 Punkte nach oben. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,11 Prozent auf 3.226.62 Punkte. In Hongkong legt der Hang Seng daneben zeitweise 1,20 Prozent auf 19.597,33 Indexpunkte zu.

3. Mercedes-Benz erhöht nach solidem zweiten Quartal den Jahresausblick

Mercedes-Benz Group hat aufgrund eines soliden zweiten Quartals seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Zur Nachricht

4. Airbus bestätigt nach Gewinnanstieg im 2. Quartal Prognose

Airbus hat im zweiten Quartal operativ gut ein Drittel mehr verdient und die Jahresprognose bestätigt. Zur Nachricht

5. Volkswagen steigert Umsatz und Gewinn - Finanzausblick bekräftigt

VW hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis dank höherer Auto-Auslieferungen vor allem in Europa gesteigert. Zur Nachricht

6. AIXTRON steigert Umsatz und Gewinn deutlich und erhöht Prognose

AIXTRON hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Anlagenbauer profitierte dabei vom höchsten Anstieg beim Auftragseingang seit 2011. Zur Nachricht

7. Samsung erleidet Gewinneinbruch

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung hat im zweiten Quartal trotz Produktionskürzungen bei Speicherchips einen Gewinneinbruch erlitten. Zur Nachricht

8. Facebook-Mutter Meta Platforms überzeugt bei Umsatz und Gewinn - Werbegeschäft läuft wieder

Die Facebook-Mutter Meta Platforms hat am Mittwoch nachbörslich ihre Bücher geöffnet und die Bilanz für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich bei Drei-Monats-Hoch

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen leicht zugelegt und sich in der Nähe ihrer jüngsten dreimonatigen Höchststände gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 83,64 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 75 Cent auf 79,53 Dollar.

10. Euro vor EZB-Entscheid etwas höher

Der Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) an der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1098 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1059 Dollar festgesetzt.