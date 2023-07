Vor EZB-Zinsentscheid -- DAX vorbörslich höher -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Fed mit erneuter Leitzinserhöhung -- Mercedes hebt Prognose an -- Airbus bestätigt nach Gewinnanstieg Ausblick

Am deutschen Aktienmarkt könnte am Donnerstag zum Auftakt leicht zulegen.

Der DAX war am Vortag 0,49 Prozent tiefer bei 16.131,46 Punkten in den Feierabend gegangen. Der TecDAX verlor am Mittwoch 0,84 Prozent und damit 3.234,15 Zähler aus.

Der Leitindex dürfte damit weiter zwischen 16.000 und 16.200 Zählern pendeln. Für Bewegung könnte die Die US-Notenbank Federal Reserve sorgen, die am Vorabend die Leitzinsen abermals angehoben hat, um die Inflation zu bekämpfen. Dieser liegt nun bei 5,25 bis 5,5 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit rund 22 Jahren. "Ausschlaggebend für die Entscheidung (der Fed) waren wahrscheinlich eine nach wie vor robuste Wirtschaftsdynamik trotz Abschwächung und nur sehr schwache Anzeichen einer gewissen Entspannung auf dem Arbeitsmarkt", schrieb Christian Scherrmann, US-Volkswirt des Vermögensverwalters DWS. Es scheine, als wollten sich die Zentralbanker alle Optionen offenhalten. Die US-Währungshüter hatten aber zeitgleich betont, nicht mit einer Rezession in den USA zu rechnen, was für Erleichterung sorgen dürfte.

Im Blickpunkt der Anleger steht nun die Europäische Zentralbank (EZB), die am späten Mittag die Leitzinsen ebenfalls erneut anheben dürfte-. "Interessant wird sein, wie viel Gewicht die EZB den jüngsten Konjunkturdaten beimisst. Diese fielen schwächer aus als erwartet", schrieben die Ökonomen des Vermögensverwalters Vanguard in am Morgen. weiter angehoben werden.

