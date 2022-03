10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Mittwoch an der Börse wissen

Nach der Vortagsrally wegen neuer Hoffnung im Ukraine-Krieg dürften sich die Anleger am Mittwoch erst einmal skeptisch zeigen. Der DAX verliert im vorbörslichen Handel 0,2 Prozent auf 14.792 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die Börsen in Fernost weisen auch am Mittwoch gemischte Vorzeichen auf. Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 1,31 Prozent auf 27.882 Punkte nach. Auf dem chinesische Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,68 Prozent höher bei 3.258 Zählern. In Hongkong sind beim Hang Seng derweil 22.246 Punkte und ein Plus von 1,45 Prozent zu sehen.

3. STRATEC steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Der Diagnostik-Spezialist STRATEC hat das vergangene Jahr auch dank einer hohen Nachfrage im Zusammenhang mit der Pandemie mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Zur Nachricht

4. UBS startet neuen Aktienrückkauf in Milliardenumfang

Die Schweizer Großbank UBS legt nach dem Gewinnsprung aus dem vergangenen Jahr wie erwartet ein neues Programm zum Aktienrückkauf auf. Zur Nachricht

5. ENCAVIS blickt optimistisch auf 2022

Der Solar- und Windpark-Betreiber ENCAVIS blickt überraschend positiv auf das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte im Vergleich zu 2021 um 14 Prozent auf mehr als 380 Millionen Euro steigen, teilte das Unternehmen mit. Zur Nachricht

6. BASF investiert Risikokapital in Oceanworks

Die BASF Venture Capital GmbH (BVC) investiert eine ungenannte Summe in das US-Unternehmen Oceanworks. Der Anbieter von nachhaltigen Kunststofflösungen mache mit Hilfe digitaler Lösungen die Rückverfolgbarkeit und Transparenz bei recycelten Kunststoffen möglich, teilte die BASF SE mit. Zur Nachricht

7. Roche verfehlt Ziele mit Krebsmedikament Tiragolumab bei Lungenkrebs

Der Pharmakonzern Roche hat mit seinem neuartigen Krebs-Therapeutikum Tiragolumab einen Rückschlag erlitten. In der Phase-III-Studie Skyscraper-02 hat die Immuntherapie bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs die gesteckten Ziele verfehlt. Das teilte Roche am Mittwoch mit. Zur Nachricht

8. Rendite von zweijährigen US-Bonds übersteigt die von zehnjährigen

Erstmals seit zweieinhalb Jahren übersteigt die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen diejenige der zehnjährigen. Die kürzer laufenden Bonds rentierten am Dienstag bei 2,453 Prozent und die länger laufenden bei 2,398 Prozent. Zur Nachricht

9. Ölpreise auf Erholungskurs

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 110,98 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 65 Cent auf 104,89 Dollar.

10. Euro kostet mehr als 1,11 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel über der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1110 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1085 Dollar festgesetzt.

