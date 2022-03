Ukraine-Krieg im Ticker: DAX etwas schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- ENCAVIS blickt optimistisch auf 2022 -- BASF investiert in Oceanworks -- UBS startet Aktienrückkauf

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch schwächer erwartet.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikatioenn um 0,3 Prozent tiefer bei 14.776 Punkten. Am Dienstag kletterte er um 2,79 Prozent auf 14.820,33 Zähler nach oben. Der TecDAX dürfte zum Start in den Mittwochshandel ebenfalls leicht um 0,2 Prozent auf 3.356 Zähler nachgeben. Er ging am Vortag um 2,77 Prozent höher bei 3.362,31 Zählern aus der Sitzung.

Nach der Rally vom Vortag lassen es Anleger zur Wochenmitte voraussichtlich langsamer angehen. Es dominiert die Skepsis in Bezug auf die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen um Kiew zu reduzieren. So wird der Schritt nicht allerorts als Versuch der Deeskalation angesehen. Das US-Verteidigungsministerium etwa warnte vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen.

