TAKKT-Aktie springt hoch: TAKKT will Umsatz bis 2025 auf 2 Milliarden Euro steigern

Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. So soll der Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf zwei Milliarden Euro zulegen. Das Wachstum soll dabei je zur Hälfte aus eigener Kraft sowie Zukäufen kommen, hieß es. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll sich mit 240 Millionen Euro im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppeln.

Für 2022 zeigte sich TAKKT optimistisch. Das Unternehmen könne bislang an das "gute Wachstum vom Jahresende" anknüpfen, hieß es. TAKKT erwartet ein hohes einstelliges prozentuales Wachstum aus eigener Kraft sowie ein Ebitda von 110 Millionen bis 130 Millionen Euro, nach 112,6 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei geht das Management davon aus, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das Geschäft begrenzt bleiben. Das Ausmaß einer möglichen Belastung sei jedoch derzeit schwer abzuschätzen. Als negative Faktoren sieht TAKKT zudem die hohen Inflationsraten und eine mangelnde Verfügbarkeit bei einzelnen Produkten. Zudem geht das Unternehmen von Kosten im Zusammenhang mit strategischen Wachstumsinitiativen von rund 20 Millionen Euro aus.

Im XETRA-Handel springt die TAKKT-Aktie am Mittwoch zeitweise um 8,88 Prozent nach oben auf 16,68 Euro.

/nas/mis

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: TAKKT AG