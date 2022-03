Wirecard-Whistleblower: MoonPay stellt James Freis als Berater ein

• Freis deckte Betrug bei Wirecard auf• Startup MoonPay stellt Freis als Berater ein• Freis soll das Unternehmen in verschiedenen Bereichen unterstützen

James Freis erkannte Betrug bei Wirecard

James Freis war unter den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama Direktor des Financial Crimes Enforcement Network. Außerdem war er Chief Compliance Officer beim deutschen Börsendienstleister Deutsche Börse Group. Im Jahr 2020 wurde er schließlich Vorstandsmitglied und Chief Compliance Officer beim deutschen Zahlungsabwickler Wirecard. In einem Interview mit Bloomberg erklärte Freis, dass man ihm schon an seinem ersten Tag bei Wirecard Dokumente aushändigte, aus denen hervorging, dass das Unternehmen Vermögenswerte und Einnahmen fälschte. Über diesen Umstand klärte Freis unverzüglich den Vorstand des Unternehmens auf, der den damaligen CEO Markus Braun entließ und Freis zu dessen Nachfolger ernannte. Wirecard bestätigte, dass 1,9 Milliarden Euro, die als Vermögenswerte angegeben wurden, vermutlich nicht existierten, und meldete schließlich Insolvenz an. Ende 2020 verließ Freis das deutsche Unternehmen.

MoonPay stellt Freis als Berater ein

Am 25. März 2022 gab das Krypto-Startup MoonPay per Pressemitteilung die Ernennung von James Freis als Special Advisor für globale Finanz- und Regulierungsangelegenheiten bekannt. "Wir fühlen uns geehrt, Jim in unserem Team zu haben. Seine Karriere als Finanzregulierer und als Führungskraft spricht für sich selbst. Da MoonPay daran arbeitet, die nächste Milliarde Menschen in die Kryptowirtschaft zu bringen, bringt Jim einen unvergleichlichen Erfahrungsschatz in das Unternehmen ein und wird uns maßgeblich dabei helfen, unser Wachstum fortzusetzen", erklärte Ivan Soto-Wright, Mitgründer und CEO von MoonPay. Einer der Gründe für Freis, sich bei MoonPay einzubringen, sei, dass das Unternehmen "mit hoher Geschwindigkeit innovativ ist und gleichzeitig die Verpflichtungen innerhalb eines sich entwickelnden regulatorischen Rahmens sehr ernst nimmt". Er freue sich darauf, die Vision des Unternehmens zu unterstützen.

Unterstützung in verschiedenen Bereichen

Gegenüber Bloomberg erklärte Freis, dass er dem Startup mit Rat zur Seite stehen werde, während die Kryptoindustrie mehr regulatorische Klarheit erhalte. Auch in Sachen Börsengang wäre Freis durchaus erfahren. Für MoonPay sei es jedoch derzeit noch zu früh, um zu sagen, ob das Unternehmen in nächster Zeit an die Börse gehen werde. Außerdem unterstütze er MoonPay auch dabei, internationale Spannungen zu bewältigen. Erst am 10. März hatte das Unternehmen seinen Kunden laut FX Empire mitgeteilt, den Zugang für russische Nutzer aufgrund von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu sperren und alle Kunden zur Feststellung der Kundenidentität anhand von Sanktionslisten zu überprüfen.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Phongphan / Shutterstock.com, everything possible / Shutterstock.com