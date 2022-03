Uniper-Aktie: KfW-Kreditlinie wird um ein Jahr verlängert

Aktien in diesem Artikel Uniper 24,54 EUR

Die Linie in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro sei bis dato zwar nicht in Anspruch genommen worden, teilte das MDAX -Unternehmen am Mittwochabend in Düsseldorf mit.

Angesichts der andauernden kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine und den damit verbundenen Schwankungen an den Rohstoffmärkten hätten sich Uniper und die KfW-Bankengruppe aber vorsichtshalber auf eine Weiterführung der Fazilität in unveränderter Höhe bis zum 30. April 2023 geeinigt. Ursprünglich wäre die Anfang Januar vereinbarte Linie zum Monatsende ausgelaufen.

