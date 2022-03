Elektro-Pickups: Ford F-150 Lightning schlägt Rivian bei der Reichweite

• EPA schätzt Reichweite des F-150 Lightning rund 30 Kilometer höher als Ford erwartet hatte• Ford hängt Rivian mit dem F-150 Lightning bezüglich der Reichweite ab• Aktuelle Modelle von Rivian und GMC sind deutlich teurer als der F-150 Lightning

Der Ford F-150 Lightning soll CNBC zufolge nach zweimaliger Verdopplung der Produktionsgeschwindigkeit noch in diesem Frühjahr ausgeliefert werden. Zunächst hatte Ford die Reichweite des neuen E-Pickups auf 482,8 Kilometer geschätzt.

Damit hatte der US-amerikanische Autobauer die Kapazität des F-150 Lightnings unterschätzt, wie er Mitte März auf Twitter bekannt gab: Untersuchungen der Environmental Protection Agency (EPA) haben offenbar ergeben, dass der neue E-Pickup eine Reichweite von bis zu 515 Kilometer schafft.

This video is short, but you know what isn't? The EPA-estimated range of the #F150Lightning. pic.twitter.com/R3Jy0MqIsx