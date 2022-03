ARK-Chefin Cathie Wood kauft bei Elektromobilität zu und schmeißt Pharma-Aktien aus dem Depot

• Elektro-Flugzeuge aus den USA und Elektro-Autos aus China im Portfolio Pharma-Aktien raus aus dem Depot• Darum hält Wood an ihrer Prognose für den Ölpreis fest

ARK Invest verwaltet sechs ETFs in verschiedenen Marktsegmenten: Disruptive Innovationen, Autonome Technologien und Robotik, Genomische Revolution, Next Generation Internet, Fintech Innovation und 3D-Druck. Wie das Branchenmagazin TheStreet berichtet, investiert Wood vor allem im Bereich der Elektromobilität und verkauft große Teile der Pharma-Aktien.



Elektromobilität

Die eingefleischte Anhängerin der Elektromobilität gehört zu den frühen und nachhaltig überzeugten Investoren des Elektroauto-Herstellers Tesla. Mitte März kaufte sie weitere Aktien des Elektro-Flugzeugherstellers Archer Aviation im Wert von über 2 Millionen US-Dollar. Bereits im letzten Jahr investierte der ETF von Cathie Wood in die SPAC Atlas Crest Investment, die im Bereich Urban Air Mobility mit Archer Aviation fusioniert ist und mit ihrem Konzept für ein Kurzstreckenflugnetz bereits United Airlines und Stellantis als Investoren gewonnen hat.

Der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF investierte in Aktien des chinesischen Elektroauto-Herstellers und Tesla-Konkurrenten BYD im Wert von mehr als 2 Millionen US-Dollar. Die BYD-Aktien waren zuletzt in Hongkong gesunken, und das bei starkem Wachstum im Jahr 2021 und solider Prognose. Auch Warren Buffet hat in BYD investiert, was zusätzlich für ein lohnendes Investment sprechen könnte.



Pharmaindustrie

Im Pharma-Bereich verkaufte der ARK Genomic Revolution ETF Mitte diesen Monats Aktien von Pfizer im Wert von über 3 Millionen US-Dollar und von Regeneron im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar. Auch Anteile von Vertex Pharmaceuticals wurden veräußert, der Wert liegt im zweistelligen Millionenbereich.



Wood äußert sich deutlich zum Ölpreis

Die Starinvestorin Wood räumt selbst einen Fehler bei der Einschätzung des Ölpreises ein. Sie hatte 2020 vorhergesagt, dass der Ölpreis nach seinem Hoch im Jahr 2019 auf bis zu 12 US-Dollar fallen würde. Mit dem derzeitigen Angebotsschock und dem 14-Jahres-Hoch des Ölpreises hatte sie nicht gerechnet.



I got the supply shock wrong. That said, the accelerated shift toward electric transportation will destroy oil consumption at the margin. Long term, though longer term than I expected, oil prices will collapse under the weight of lower demand. Innovation solves problems! - Cathie Wood (@CathieDWood) March 7, 2022

In ihrem Tweet bekräftigte sie jedoch gleichzeitig, dass sie bei ihrer ursprünglichen, langfristigen Prognose für den Ölpreis bleibe. Zwar später als zunächst von ihr erwartet, aber dennoch werde der Ölpreis aufgrund der geringeren Nachfrage massiv sinken. Nach dem Motto "Innovation löst Probleme" werde die Entwicklung der Elektromobilität den Ölpreis drücken. Der derzeitige Kurs, bedingt durch die zu zögerliche Energiepolitik der USA und den Krieg in der Ukraine, werde den Druck auf die Entwicklungen im Bereich alternative Energien erhöhen und so erst recht den Nachfragerückgang beschleunigen.

Die Ölpreise waren zuletzt erneut gestiegen, auf 121,26 US-Dollar (Brent) und 114,39 US-Dollar (WTI) je Barrel (23.03.2022).



