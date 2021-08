10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX steht rund eine Stunde vor dem Erklingen der Startglocke 0,24 Prozent im Plus bei 15.925 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 1,22 Prozent auf 28.128,30 Zähler.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland mittlerweile 0,15 Prozent zulegt auf 3.533,42 Punkte, gibt der Hang Seng in Hongkong um 0,16 Prozent nach auf 25.498,56 Einheiten.

3. Zoom profitiert weiter: Umsatz und Gewinn deutlich gestiegen - Zoom-Aktie nachbörslich dennoch unter Druck

Der Anbieter von Videokonferenzen, Zoom Video Communications, hat seine Bücher für das abgelaufene Geschäftsquartal geöffnet. Zur Nachricht

4. Via SPAC: Boxine zurrt Börsenpläne fest

Das Unternehmen hinter dem Kinder-Audiosystem Tonies, Boxine, geht an die Börse. Zur Nachricht

5. Robinhood-Aktie büßt ein: US-Börsenaufsicht SEC erwägt Verbot von PFOF-Wertpapierhandel

Die US-Börsenaufsicht SEC denkt über das Verbot einer bestimmten Wertpapierhandelsart nach und hat so Aktien von Brokern wie Robinhood unter Druck gesetzt. Zur Nachricht

6. EssilorLuxottica will eigene Aktien zurückkaufen

EssilorLuxottica will bis zu 2 Millionen eigene Aktien zurückkaufen. Zur Nachricht

7. Deloittes Blockchain-Umfrage zeichnet positives Bild für Kryptowährungen - Fiatwährungen bald Geschichte?

Auch wenn es Kryptowährungen im Vergleich zu traditionellen Fiatwährungen noch gar nicht lange gibt, könnten sie schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren das Fiatgeld ersetzen. Das glaubt jedenfalls eine große Mehrheit der durch Deloitte befragten Führungspersonen. Allerdings müssten dafür noch einige Fallstricke beseitigt werden. Zur Nachricht

8. ADLER Group erhöht Jahresziele 2021

Der Immobilienkonzern ADLER Group wird zuversichtlicher für das laufende Jahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,31 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um zehn Cent auf 69,11 Dollar.

10. Euro steigt auf den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen

Der Euro des Euro ist am Dienstag gestiegen. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung zum Wochenauftakt noch kaum verändert gehalten hatte, konnte sie am Morgen an die Kursgewinne der vergangenen Woche anknüpfen. Der Euro stieg im frühen Handel bis auf 1,1825 US-Dollar und erreichte den höchsten Stand seit mehr als drei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1801 (Freitag: 1,1761) Dollar festgesetzt.

