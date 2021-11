10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,13 Prozent auf 16.025 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost uneinig

In Japan verliert der Leitindex Nikkei aktuell 0,75 Prozent auf 29.285,46 Punkte.

An der Börse in Shanghai legt der Shanghai Composite derweil um 0,25 Prozent auf 3.507,45 Indexpunkte zu. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,13 Prozent auf 24.797,16 Einheiten.

3. Nordex rechnet wegen gestiegener Kosten mit kleinerer Ergebnismarge - Aktie nachbörslich tief im Minus

Höhere Kosten infolge der Unsicherheiten in den Rohstoff- und Logistikmärkten stimmen den Windkraftanlagenbauer Nordex deutlich pessimistischer. Zur Nachricht

4. Erstmals über 68.000 Dollar-Marke: Bitcoin klettert weiter

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat ihren Höhenflug weiter fortgesetzt. Zur Nachricht

5. PayPal wächst schwächer - PayPal-Aktie nachbörslich dennoch im Plus

Nach dem anfänglichen Online-Shopping-Boom in der Corona-Pandemie laufen die Geschäfte beim Bezahldienst PayPal nicht mehr ganz so rund. Zur Nachricht

6. Virgin Galactic mit geringeren Verlusten - Erwartungen verfehlt

Mit Spannung warteten Anleger auf die Bilanzvorlage des Weltraumunternehmens Virgin Galactic. Zur Nachricht

7. Hackerangriff auf Robinhood - Millionen von Kunden betroffen

Der Aktien- und Kryptoanlagen-Broker Robinhood ist Opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Zur Nachricht

8. Fraport wird zuversichtlicher und hebt Prognose an

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im dritten Quartal von einer guten operativen Entwicklung sowie mehreren Sondereffekten profitiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,48 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um acht Cent auf 82,01 Dollar.

10. Euro steigt über 1,16 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt und ist über die Marke von 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1605 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

