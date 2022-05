10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,32 Prozent leichter bei 14.529,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich mit Gewinnen

In Tokio gibt der Nikkei aktuell (7.57 Uhr MEZ) 0,24 Prozent auf 27.302,62 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,94 Prozent auf 3.178,79 Zähler hinzu. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,91 Prozent auf 21.316,31 Einheiten.

3. ADLER Group sieht 'solide Entwicklung' zu Jahresbeginn

Der schwer angeschlagene Immobilienkonzern ADLER Group hat im ersten Quartal nach eigener Einschätzung im Tagesgeschäft solide abgeschnitten. Zur Nachricht

4. Ukraine-Krieg: EU-Staaten finden Kompromiss beim Öl-Embargo gegen Russland

Die EU-Staaten haben sich im Streit um das geplante Öl-Embargo gegen Russland auf einen Kompromiss verständigt. Zur Nachricht

5. Firmenich und DSM gehen Fusion ein

Der Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Firmenich und DSM aus den Niederlanden fusionieren. Zur Nachricht

6. EU plant Milliarden-Unterstützung für die Ukraine

Die Europäische Union will der Ukraine im Laufe des Jahres weitere Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Zur Nachricht

7. VW-Aktie: Anhörung in Brasilien zum Vorwurf der Sklavenarbeit gegen Volkswagen

Die brasilianische Staatsanwaltschaft hat Volkswagen do Brasil für den 14. Juni zu einer Anhörung über mögliche Sklavenarbeit auf einer Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens in den 1970er und 80er Jahren geladen. Zur Nachricht

8. Lockheed Martin & Co: Blockchain-Netzwerk soll Kommunikation im Orbit verbessern

Der Technologiekonzern Lockheed Martin und die Organisation Filecoin Foundation arbeiten an einem Netzwerk für den Datenaustausch im Weltraum. Das Interplanetary File System (IPFS) wird als wichtiger Schritt für die Entwicklung der Weltraum-Ökonomie gesehen. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Inflation weiter auf dem Vormarsch

Mit 7,9 Prozent p.a. hat sich die deutsche Inflationsrate stärker als erwartet beschleunigt. Am Vormittag stehen weitere Teuerungsraten zur Bekanntgabe an. Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 2,00 auf 1.855,30 Dollar pro Feinunze.

10. Euro etwas leichter

Der Euro hat nach seiner jüngsten Rally am Dienstag etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0751 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com