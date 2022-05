Ukraine-Krieg im Ticker: DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- ADLER Group sieht 'solide Entwicklung' zu Jahresbeginn -- EU: Kompromiss beim russischen Öl-Embargo

Nachdem am Vortag schon die Verbraucherpreise in Deutschland einen stärkeren Sprung nach oben als erwartet gemacht haben, blicken Anleger am Dienstag auf die Verbraucherpreise aus der Eurozone . "Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale ist nicht mehr von der Hand zu weisen", kommentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank gegenüber Dow Jones Newswires.

An der Wall Street wird am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Vor dem langen Wochenende ging es am Freitag klar ins Plus.

Der Dow Jones schloss bei einem Stand von 33.212,96 Punkten um 1,76 Prozent höher. Er hatte zum Handelsbeginn um 0,30 Prozent auf 32.735,09 Punkte zugelegt und war dann weiter gestiegen. Der NASDAQ Composite ging um 3,33 Prozent stärker bei 12.131,13 Zählern aus dem Freitagshandel. Der Tech-Index war mit Gewinnen von 1,10 Prozent bei 11.869,69 Zählern in die Sitzung gestartet und konnte anschließend noch weiter nach oben klettern.

Der Optimismus der Anleger nach der Vorlage des Fed-Protokolls am Mittwochabend wirkte immer noch nach. Die Währungshüter stellten weniger drastische Zinserhöhungen in Aussicht, als viele Marktteilnehmer zuvor angenommen hatten. Die Kursrücksetzer der vergangenen Wochen trieben darüber hinaus auch den ein oder anderen Schnäppchenjäger an die Börse zurück.

Nun stellt sich aber die Frage, wie nachhaltig die Erholung tatsächlich ist: Zins- und Inflationssorgen dürften zwar vorerst beruhigt, aber längst noch nicht abgewendet sein. Auch dürften sich einige Anleger vor dem langen Wochenende zurückgehalten haben. Am Montag ruht der Handel an der Wall Street aufgrund des "Memorial Day".

An Konjunkturdaten standen unter anderem Konsumausgaben der US-Haushalte für April an. Zwar haben die Haushalte ihre Ausgaben ihre Ausgaben im vergangenen Monat erneut erhöht, die am Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) gemessene Inflation stieg im April aber weniger stark als im Vormonat.

