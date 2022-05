Aus diesen Gründen klettern die Ölpreise auf den höchsten Stand seit Anfang März

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX gibt ab -- Vitesco und Infineon kooperieren -- ADLER Group sieht "solide Entwicklung" -- EU-Kompromiss bei Öl-Embargo -- LANXESS, Unilever, GSK im Fokus

Deutsche Bank und Fondstochter DWS von Ermittlern durchsucht. Knorr-Bremse baut Kooperation mit Nexxiot aus. ADLER Group sieht "solide Entwicklung" zu Jahresbeginn. Anhörung in Brasilien zum Vorwurf der Sklavenarbeit gegen Volkswagen. Firmenich und DSM gehen Fusion ein. Keine Gaslieferungen an die Niederlande mehr. Euroraum-Inflation zieht im Mai auf 8,1 Prozent an.