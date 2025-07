Marktüberblick: flatexDEGIRO nach Zahlen gesucht

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart aufgrund von wieder gestiegenen Zollsorgen von der schwachen Seite. Der DAX gab den dritten Tag in Folge um 0,39 Prozent auf 24.161 Punkte nach. MDAX und TecDAX sanken um 0,46 respektive 0,39 Prozent. In den genannten drei Indizes standen 33 Kursgewinnern 68 Verlierer gegenüber. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,67 Punkte auf 18,44 Zähler. Stärkste Sektoren waren Bank...

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart aufgrund von wieder gestiegenen Zollsorgen von der schwachen Seite. Der DAX gab den dritten Tag in Folge um 0,39 Prozent auf 24.161 Punkte nach. MDAX und TecDAX sanken um 0,46 respektive 0,39 Prozent. In den genannten drei Indizes standen 33 Kursgewinnern 68 Verlierer gegenüber. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,67 Punkte auf 18,44 Zähler. Stärkste Sektoren waren Banken (+1,10%) und Versorger (+0,45%). Die deutlichsten Verluste auf der Sektorenebene wiesen Automobilwerte (-2,21%) und Technologietitel (-1,57%) auf. Rheinmetall (+2,17%) bildete die DAX-Spitze, gefolgt von Commerzbank (+2,16%) und E.ON (+1,03%). Die rote Laterne im Leitindex hielt Zalando nach einem negativen Analystenkommentar mit einem Minus von 5,28 Prozent. Schwach im Markt lag auch Sartorius (-4,72%). Brenntag und BASF büßten nach Prognosesenkungen 2,72 beziehungsweise 1,29 Prozent ein. Die Aktie von flatexDEGIRO haussierte im MDAX um 4,07 Prozent auf ein Mehrjahreshoch bei 26,60 EUR und beendete damit eine mittelfristige Seitwärtskorrektur. Der Online-Broker erfreute mit positiv aufgenommenen Quartalszahlen und hob seine Jahresprognose an.

An der Wall Street gewann der Dow 0,20 Prozent auf 44.460 Punkte hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,33 Prozent auf 22.856 Zähler vor. An der NYSE gab es 1.438 Kursgewinner und 1.332 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. Es gab 86 neue 52-Wochen-Hochs und 23 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,20 Prozent auf 1,1667 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,44 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,32 Prozent tiefer bei 3.353 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 2,24 Prozent auf 66,92 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,09 Prozent fester bei 202,16 Punkten. Im Fokus standen Konjunkturdaten aus China. Das BIP in der zweitgrößten Volkswirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 5,2 Prozent und übertraf damit die Konsensschätzung (+5,1% nach +5,4% in Q1). Die Industrieproduktion im Juni kam mit einem Anstieg um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr ebenfalls besser als erwartet (+5,7%) herein. Schwächer als von Analysten im Schnitt prognostiziert fielen derweil die Anstiege bei den Einzelhandelsumsätzen (+4,7% statt +5,4%) und den Fixed Asset Investments (+2,8% statt +3,6%) aus. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.258) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Am Nachmittag kommen mit den US-Verbraucherpreisen die wichtigsten Konjunkturdaten der Woche herein. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup und Blackrock. Daneben könnte die Aktie von NVIDIA Impulse von der Meldung erhalten, dass man aufgrund von entsprechenden Zusicherungen seitens der US-Administration bald wieder die H20 KI-Chips nach China liefern können werde.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SF6B5E Long flatexDEGIRO Faktor: 2 SF6DFA Short flatexDEGIRO Faktor: -2 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Generation R(obot) – Megatrendpotenzial baut sich langsam auf



“Physical AI” verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen. Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Herausforderungen dieser spannenden Entwicklung.

Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

Aktueller Link