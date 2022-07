10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich am Dienstag vorbörslich in der Nähe des gestrigen Schlusskurses.

2. Börsen in Fernost überwiegend höher

In Tokio muss der Nikkei zeitweise marginale Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 27.677,23 Zähler (Stand: 7:00 Uhr MEZ) hinnehmen. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,81 Prozent auf 3.276,71 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong notierte zuletzt 1,49 Prozent höher bei 20.868,29 Indexpunkten.

3. Walmart reduziert Gewinnerwartung für das Gesamtjahr

Die Geschäfte von Walmart werden durch die hohe Inflation und den starken Dollar belastet. Zur Nachricht

4. UBS unter Erwartungen

Die UBS hat im zweiten Quartal etwas mehr verdient als im Vorjahr, dabei aber die Erwartungen der Experten verfehlt. Zur Nachricht

5. Wacker Neuson engt Margenprognose ein

Wacker Neuson blickt trotz eines überraschend positiven zweiten Quartals etwas zurückhaltender auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht

6. Amazon erhöht den Preis für Prime-Abo in Deutschland

Amazon macht sein Abo-Angebot Prime in Deutschland teurer, ab der nächsten Zahlung beziehungsweise ab dem 15. September kostet ein jährliches Abo 89 Euro statt zuvor 69 Euro. Zur Nachricht

7. Hypoport steigert Umsatz im zweiten Quartal um ein Fünftel.

Der Finanzdienstleister Hypoport ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Zur Nachricht

8. Lieferengpässe und höhere Kosten belasten Diagnostikspezialisten STRATEC

Der Diagnostikspezialist STRATEC SE hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet. Zur Nachricht

9. Alibaba strebt Primärlisting in Hongkong an

Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba will mit einem sogenannten Primärlisting an der Börse in Hongkong mehr Investoren aus dem asiatischen Raum anlocken. Zur Nachricht

10. Euro notiert weiter über 1,02 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter über der Marke 1,02 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0225 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com