DAX vorbörslich stabil -- Asiatische Börsen überwiegend freundlich -- EU-Notfallplan zum Gassparen -- Walmart reduziert Gewinnerwartung für das Gesamtjahr -- UBS und Wacker Neuson im Fokus

Bevor die Zinserhöhung der Fed und ihre Pläne für danach nicht bekannt sind, fehlen Anlegern essentielle Orientierungspunkte. Am morgigen Mittwoch wird sich die Fed zu ihrem weiteren Vorgehen äußern - dies dürfte auch heimische Anleger stark interessieren. Besonders die US-Daten belasten zur Zeit, sie machen immer stärker in allen Lebensbereichen sichtbar, wie stark die Inflation die Portemonnaies der Verbraucher belastet. So sprach Walmart nach Börsenschluss am Montag eine Gewinnwarnung aus. Besonders interessant dürfte für Händler daher am Nachmittag das US-Verbrauchervertrauen sein.

Neben wichtigen US-Unternehmensberichten, die heute nach dem Handelsschluss in New York unter anderem von Alphabet und Microsoft vorgelegt werden, richten sich die Augen der europäischen Börsianer auf den morgigen Zinsentscheid der Fed. Erwartet wird dabei eine Zinserhöhung um 0,75 Prozent, zudem erhoffen sich die Händler Aussagen über die weiteren Pläne der US-Notenbank.

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart ohne gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones schwankte im Handelsverlauf zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, entschied sich am Ende aber für grünes Terrain. Mit einem Plus von 0,28 Prozent ging es bei 31.990,00 Punkten in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben ab und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,43 Prozent bei 11.782,67 Zählern.

Anleger richteten ihren Fokus, in Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank Fed am Mittwoch um mindestens 75 Basispunkte, auf die großen US-Techkonzerne. Am Dienstag legen die Google-Mutter Alphabet und Microsoft ihre Zahlen vor, am Mittwoch folgt Meta und am Donnerstag sind dann Amazon, Apple und Intel dran.

In den kommenden Tagen werde es angesichts der Unternehmensberichte, die großes Potenzial hätten, die Märkte zu bewegen, und angesichts des Zinsentscheids "hoch hergehen", so Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda laut der Deutschen Presse-Agentur. "Am Ende der Woche könnten wir eine bessere Vorstellung davon haben, ob die USA auf eine Rezession zusteuern, wie es in Europa der Fall zu sein scheint."

