UPS-Aktie verliert dennoch: Höhere Paketpreise treiben Gewinn von UPS an

Unter dem Strich stand bei United Parcel Service (UPS) im zweiten Quartal ein Gewinn von gut 2,8 Milliarden US-Dollar (rund 2,8 Mrd Euro) und damit 6,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Konkurrent von FedEx und Deutscher Post am Dienstag in Atlanta mitteilte. Damit wuchs der Überschuss etwas stärker als der Umsatz, der um knapp 5,7 Prozent auf fast 24,8 Milliarden Dollar zulegte. Dabei übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Besonders stark steigerte United Parcel Service (UPS) die Erlöse auf seinem Heimatmarkt USA. Der Durchschnittsumsatz je Sendung legte um fast zwölf Prozent zu - dennoch wuchs der Umsatz der Sparte lediglich um gut sieben Prozent. Im internationalen Paketgeschäft warf jede Sendung sogar im Schnitt fast 15 Prozent mehr ab als ein Jahr zuvor. Der Umsatz kletterte in diesem Zuge um gut fünf Prozent in die Höhe. In der Lieferkettenlogistik stagnierten die Erlöse hingegen nahezu.

Die UPS-Aktie zeigt sich im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,58 Prozent schwächer bei 184,94 US-Dollar.

ATLANTA (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, pio3 / Shutterstock.com