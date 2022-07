Ausblick: QUALCOMM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

QUALCOMM wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,89 USD. Dies würde einem Zuwachs von 50,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem QUALCOMM 1,92 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll QUALCOMM in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 10,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,57 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,54 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 28 Analysten auf durchschnittlich 44,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 33,47 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf QUALCOMM Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QUALCOMM Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QUALCOMM Inc.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com