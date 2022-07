NFTs auf Raten kaufen: ApeNow ermöglicht finanzielle Flexibilität im NFT-Handel

• Ape Now bietet Ratenkauf für NFTs an• Bereits beliebte Kollektionen verfügbar• Missbrauch möglich?

Klarna- und PayPal-Strategie "Buy Now, Pay Later" nun auch für NFT-Handel

Jetzt kaufen und erst später bezahlen? Bei Zahlungsdienstleistern wie Klarna und PayPal schon lange kein Problem mehr. In zahlreichen Onlineshops lassen sich Artikel mittlerweile sofort kaufen, die Bezahlung kann aber entweder zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen oder auf mehrere Ratenzahlungen verteilt werden. Und auch der iPhone-Konzern Apple kündigte mit dem Zusatzdienst zu Apple Pay, Apple Pay Later, bei der Entwicklerkonferenz WWDC kürzlich sein eigenes Äquivalent an.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Nun könnte dieser Trend auch auf den NFT-Markt überschwappen. Die DeFi-Lending-Plattform Teller Finance stellt seit kurzem eine Oberfläche bereit, die das "Buy Now, Pay Later"-Prinzip (BNPL) für den Kauf von NFTs ermöglicht. Der Name der Plattform, "ApeNow", ist als Anspielung auf die beliebten Cartoon-Affen des "Bored Ape Yacht Club" zu verstehen, eine der größten NFT-Kollektionen.

Finanzieller Zugang zu "NFT-Gemeinschaft"

"Im Gegensatz zu OpenSea kann man mit ApeNow die Vorlaufkosten für NFTs reduzieren, so dass man das, was man liebt, sofort erhalten kann", heißt es auf der Webseite des Projekts. So sei bei ApeNow je nach NFT eine Anzahlung von 25 bis 50 Prozent erforderlich, während beim Branchenführer OpenSea direkt der volle Zahlbetrag fällig wird. Damit will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge jedem Interessenten ermöglichen, "finanziell Teil einer NFT-Gemeinschaft zu werden". Möglich wird dies durch die Nutzung eines Limit-Orderbuchs, wie es in einem "Medium"-Beitrag der Entwickler heißt. "Wenn ein NFT-Käufer ein NFT-BNPL kaufen möchte, stellt er eine Kreditanfrage an Ape Now. Kreditgeber können NFT-BNPL-Darlehen auf einer Einzelkreditbasis zeichnen und bei der Kreditvergabe direkt mit dem NFT-Käufer verhandeln", so ApeNow.

In den ersten Tagen seit dem Launch der Alpha-Version, die auf der Ethereum-Skalierungsplattform Polygon läuft, am 7. Juli 2022 habe der Lending-Dienst bereits mehr als 600 Leihanfragen erhalten, was ApeNow zufolge dafür spreche dass "die Plattform ein allgemeines Bedürfnis befriedigt". "Der Kauf von NFTs ist eines der wichtigsten Dinge, die Web3-Konsumenten im Moment tun wollen", erklärte Ryan Berkun, Gründer und CEO von Teller Finance, gegenüber dem Krypto-Portal "Decrypt". "Jetzt kaufen, später bezahlen ist eine Selbstverständlichkeit."

Erstes verkauftes NFT wird Maskottchen

Das erste auf der Plattform verkaufte NFT war #60 des Mutant Ape Yacht Club. Ursprünglich betrug der Preis zum Abschluss der Transaktion 21,9 Ether, wovon 10,95 Ether mit einer Anzahlung durch ApeNow bezahlt wurden. Der Restbetrag von 11,53 Ether soll drei Monate nach dem Kauf abgebucht werden. Mit dem erfolgreichen Kauf des ersten NFT über die Plattform wurde das erworbene NFT außerdem zum Maskottchen von ApeNow.

Bereits einige Kollektionen im Angebot - weitere sollen folgen

Derzeit bietet der Dienstleister zehn beliebte NFT-Kollektionen an, darunter Borded Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Azuki und Moonbirds. Nutzer der Plattform sollen aber bereits den Wunsch nach weiteren NFT-Serien geäußert haben, darunter Crypto-Punks, Psychedelics Anonymous und Travel Tiger Club by Travala, die ApeNow zeitnah zum Portfolio hinzufügen will. Langfristig plane man aber, alle Kollektionen, die auf Ethereum basieren und auch beim Marktführer OpenSea zu finden sind, auf die eigene Plattform zu bringen. Um dies zu vereinfachen, sollen die entsprechenden Projekte auf ihrer Webseite unkompliziert zur Serie auf ApeNow verlinken können und den Nutzern der Sammelobjekte damit einen vereinfachten Zugriff auf diese bieten.

Darüber hinaus sollen NFT-Käufer in Zukunft die Möglichkeit haben, verschiedene Bestandteile ihrer Kreditbedingungen anzupassen, wie etwa den effektiven Jahreszinses, die Laufzeit und die Höhe der Anzahlung.

Einfallstor für Insiderhandel

Problematisch könnte das Geschäftsmodell jedoch werden, wenn sich der Preis des NFTs während der Kreditlaufzeit erheblich verändert, so Decrypt. So könnten Anleger, die über Insiderinformationen zu einer NFT-Sammlung verfügen, ein Sammelobjekt etwa günstig nach dem BNPL-Prinzip erstehen und dem erwarteten Preisanstieg zuvorkommen - und das, ohne den vollen Zahlbetrag aufgebracht zu haben. "Dies ist eine wirklich wichtige Frage, die wir uns als Branche stellen müssen: Wie können diese Produkte manipuliert werden?", betonte auch Berkun gegenüber dem Online-Portal. "Im Moment gibt es in diesem Bereich noch keinen Ethos, der diejenigen, die über Insiderwissen verfügen, davon abhält, ein NFT zu kaufen. Es wird Leitplanken geben, die das verhindern sollen. Ich denke, so wird die Branche im Allgemeinen reifen". Die Plattform selbst sei von einem solchen Vorgehen aber weniger bedroht, da es sich bei ApeNow um eine BNPL-Zahlungsmöglichkeit handelt, die mit jeder anderen Art der Ratenzahlung vergleichbar sei, so der Teller-CEO weiter. "Die Aktion würde eher die Person [mit Insiderinformationen] stoppen als die Plattform selbst."

Sollte der Käufer seine restlichen Positionen nicht begleichen wollen oder können, habe der Dienstleister außerdem Möglichkeiten, um das NFT wieder einzufordern und weiterzuverkaufen, um durch den Zahlungsverzug entstandene Verluste wieder auszugleichen.

Zinsen für digitale Bilddatei "lächerlich"

Kritik kommt derweil von Journalistin Noor Al-Sibai, die für das Online-Medium "Futurism" schreibt. Auch sie hält die Gefahr eines Missbrauchs der Plattform für gegeben. Bedenke man die Menge an Scam-Schemen, die den Krypto- und NFT-Markt mittlerweile erreichen, sei es wenig verwunderlich, dass ein System wie ApeNow entstehe - und missbraucht werde. "Die Einführung des Layaway-Konzepts - eine bekannte Methode für räuberische Unternehmen, um von bargeldlosen Verbrauchern Zinsen zu erpressen - in den NFT-Bereich ist angesichts der vielen ausbeuterischen Systeme und NFT-Betrügereien, die es bereits gibt, nicht wirklich überraschend", so Al-Sibai in ihrem Beitrag. "Die Vorstellung, Zinsen für etwas zu zahlen, das man sich nicht leisten kann und nie besitzen wird, ist eine Sache - aber die Vorstellung, dass man gezwungen sein könnte, Zinsen für ein Darlehen für eine digitale Bilddatei zu zahlen, die höchstwahrscheinlich an Wert verlieren wird, ist wohl lächerlich."

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Klarna Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klarna Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Klarna

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com, Sergei Elagin / Shutterstock.com