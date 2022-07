CoinShares-CSO: Bitcoin wird innerhalb der nächsten 2 Jahre auf ein neues Rekordhoch klettern

• CoinShares-CSO erwartet neues Allzeithoch beim Bitcoin• Zuvor gilt es noch, ein Tal zu überwinden• CoinShares selbst bleibt vorerst noch zurückhaltend

Nachdem im November 2021 noch Rekordstände erzielt wurden, sind die Kurse zahlreicher Kryptowährungen im laufenden Jahr regelrecht eingebrochen. Im Juni 2022 fiel beispielsweise der Bitcoin, die weltweit beliebteste Cyberdevise, erstmals seit November 2020 wieder unter die Marke von 20.000 US-Dollar verlor damit ganze 70 Prozent zu seinem Allzeithoch.

Viele Marktteilnehmer sprechen bereits von einem drohenden Krypto-Winter, in dem die Preise kontinuierlich weiter abstürzen und sich auf Jahre hinaus nicht gänzlich davon erholen könnten. Ein solcher Winter setzte letztmals 2017/18 ein. Damals brach beispielsweise der Bitcoin um 80 Prozent ein und benötigte Jahre, um die alten Hochs wieder zu erreichen, weil viele Investoren das Interesse an digitalen Vermögenswerten verloren.

Doch Meltem Demirors, Chief Strategy Officer bei CoinShares, Europas größtem Manager für digitale Vermögenswerte, sieht bereits einen Silberstreifen am Horizont: "Schon 2024 wird das nur noch eine ferne Erinnerung sein", tröstet sie die derzeit leidgeprüften Krypto-Anleger. Optimistisch prognostizierte sie in der CNBC-Sendung Squawk Box sogar: "In den nächsten 24 Monaten werden wir ein neues Rekordhoch des Bitcoins sehen".

Allerdings sei seitens der Anleger Geduld gefordert, es gelte zunächst eine Durststrecke zu überwinden bevor die marktführende Kryptowährung wie von Demirors prognostiziert auf ein neues Allzeithoch klettern wird. Denn noch sieht die CoinShares-Chefstrategin "keine kurzfristigen Aufwärtskatalysatoren".

"For us at @CoinSharesCo the view is we are going to stay where we are for a while. There are no near term upside catalysts. We have yet to see #bitcoin in a #recession," says @Melt_Dem. "Certainly expect more pain ahead for tech stocks, growth and also #crypto." pic.twitter.com/3dQ7ke9tA5