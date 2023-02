10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX tendiert am Dienstag vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ um 0,61 Prozent auf 27.595,68 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,03 Prozent tiefer bei 3.283,14 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,23 Prozent auf 21.116,69 Stellen.

3. Delivery Hero-Aktie nachbörslich tiefrot: Delivery Hero hat Wandelanleihe in Milliardenhöhe platziert

Delivery Hero hat Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1 Milliarde Euro am Markt platziert. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp-Aktie: thyssenkrupp verdient zum Jahresauftakt weniger

Sinkende Stahlpreise im Handelsgeschäft haben dem Industriekonzern thyssenkrupp im ersten Quartal einen Ergebnisrückgang eingebrockt. Zur Nachricht

5. TUI-Aktie: TUI konnte Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern

Der größte Reiseanbieter TUI hat knapp drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Krise seinen saisontypischen Verlust zum Auftakt des Winters verkleinern können. Zur Nachricht

6. Nemetschek-Aktie: Nemetschek hat Jahresziele erreicht

Der Bausoftwareanbieter Nemetschek hat trotz einer im vierten Quartal gedämpften Umsatzentwicklung seine Jahresziele erreicht. Zur Nachricht

7. Pfeiffer Vacuum-Aktie: Pfeiffer Vacuum verfehlt beim operativen Ergebnis Prognose

Der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Jahr ein geringeres operatives Ergebnis erzielt als erwartet. Zur Nachricht

8. NYSE-Titel Palantir zündet nachbörslich Kursfeuerwerk: Palantir schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen

Am Montag hat Palantir seine jüngste Bilanz präsentiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 86,34 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 59 Cent auf 79,55 Dollar.

10. Euro über 1,07 Dollar

Der Euro hat am Dienstag seine Kursgewinne vom Vortag halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

