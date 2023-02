Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- thyssenkrupp verdient zum Jahresauftakt weniger -- Palantir schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen -- MTU, Delivery Hero im Fokus

Die Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung der US- Inflationsdaten am Nachmittag. Sie gelten als wichtiger Indikator für das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Die Daten dürften die Einschätzung der Währungshüter bestätigen, dass eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", zitiert die Deutsche Presse-Agentur Commerzbank -Analyst Christoph Balz.

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Dienstag zunächst zurückhalten.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag stabil erwartet.

Anleger an der Wall Street griffen am Montag zu.

Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag der neuen Woche mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 34.246,32 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,48 Prozent höher bei 11.891,79 Zählern.

Anleger zeigten sich vor den mit großer Spannung erwarteten US-Inflationsdaten für den Monat Januar, die am Dienstag veröffentlicht werden, zuversichtlich. Es wird erwartet, dass diese die Einschätzung der US-Notenbank Fed untermauern, dass die Teuerung weiter rückläufig ist. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", kommentiert Commerzbank-Analyst Christoph Balz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. So haben bereits zahlreiche Anbieter ihre Preise seit Jahresbeginn angepasst. "Sollte die Inflation enttäuschen, würden Spekulationen auf deutlich weiter steigende Leitzinsen automatisch neue Nahrung erhalten", ergänzt zudem Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

