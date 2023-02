NASDAQ-Wert Amazon-Aktie in Rot: Zoox testet Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale in den USA

Der für vier Passagiere ausgelegte Wagen absolvierte einen ersten Testlauf zwischen zwei Gebäuden der Firma im kalifornischen Foster City, wie Zoox in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Auf der Strecke bewege sich das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Meilen pro Stunde (gut 56 km/h), passiere Ampeln und biege links und rechts ab. Nach der ersten Fahrt soll nun ein Shuttle-Service für Mitarbeiter eingerichtet werden. Zoox bereitet den Start eines Robotaxi-Dienstes unter anderem in Las Vegas vor und schickt umgerüstete Toyota-SUVs mit Sensoren als Testfahrzeuge auch in San Francisco und Seattle auf die Straße.

Ein Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale will in den USA auch die zum Autoriesen General Motors gehörende Firma Cruise auf die Straße bringen. Cruise darf bereits in einem Teil von San Francisco Passagiere befördern - bisher allerdings nur in der Nacht. Die Firma setzt dafür umgebaute Elektroautos des Modells Chevrolet Bolt ein, die zwar Lenkrad und Pedale haben, aber ohne Fahrer unterwegs sind.

Mehrere Zwischenfälle, in denen Cruise-Fahrzeuge für kurze Zeit die Straße blockierten, sorgten in den vergangenen Monaten für Aufsehen. Die Stadt San Francisco wehrt sich unter Verweis darauf gegen einen Antrag von Cruise und der Google-Schwesterfirma Waymo zur Ausweitung des Robotaxi-Betriebes.

Die Amazon-Aktie zeigt sich im Handel an der US-Börse NASDAQ zeitweise mit einem Minus von 1,55 Prozent auf 97,97 US-Dollar.

/so/DP/mis

FOSTER CITY (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Ioan Panaite / Shutterstock.com