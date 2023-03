10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Vor erhofften Hinweisen zur weiteren Zinspolitik der US-Notenbank wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag höher starten. Im Fokus der Anleger steht der mit Spannung erwartete Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Senat in Washington.

2. Börsen in Fernost finden am Dienstag keine einheitliche Richtung

In Tokio legt der Leitindex Nikkei am zweiten Handelstag der Woche 0,25 Prozent zu und schließt bei 28.309,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland waren unterdessen Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite büsste 1,12 Prozent ein und ging bei 3.284,91 Zählern in den Feierabend. Schwächer präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, dort geht es zeitweise um Hang Seng 0,82 Prozent auf 20.427,50 Punkte nach unten.

3. Zalando stapelt bei Zielen für das Gesamtjahr tief

Zalando hat sich nach dem Erreichen der Jahresprognosen 2022 am unteren Rand der Zielspannen für das laufende Jahr moderate Ziele gesetzt. Zur Nachricht

4. HelloFresh mit operativem Gewinnplus

HelloFresh hat im vierten Quartal mehr umgesetzt und operativ verdient als im Vorjahr und dabei die Marge leicht verbessert. Zur Nachricht

5. Shop Apotheke-CEO Feltens nimmt seinen Hut - Zweistelliges Wachstum für 2023 angepeilt

Der Vorstandsvorsitzende von Shop Apotheke will sein Amt aus persönlichen Gründen abgeben. Zur Nachricht

6. CO2-Label für Pakete? Deutsche Post fordert Kennzeichnungspflicht für alle

Deutschlands Paketfirmen sollten aus Sicht der Deutsche Post verpflichtet werden, ihre Klimabilanz pro Paket verbrauchernah darzustellen. Zur Nachricht

7. Henkel erreicht Jahresziele

Henkel hat die im November angehobenen Ziele für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie erreicht und teilweise übertroffen. Zur Nachricht

8. Rio Tinto zahlt US-Strafe wegen Bestechungsvorwürfen im Ausland

Das Bergbauunternehmen Rio Tinto zahlt eine zivilrechtliche Strafe von 15 Millionen US-Dollar, um eine jahrelange Untersuchung wegen angeblicher Verstöße gegen das US-Gesetz zu ausländischer Bestechung beizulegen. Zur Nachricht

9. Ölpreise präsentierten sich mit höheren Notierungen

Die Ölpreise sind im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 86,40 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro zum Vorabend kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com