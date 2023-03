Warten auf Rede von Jerome Powell: Asiens Börsen uneinheitlich

Nach der positiven Vorwoche setzte sich die gute Stimmung auch am Montag fort. Spannend werde laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners, ob sich auch über das aktuelle Jahreshoch hinaus genügend Käufer finden werden. Der chinesische Volkskongress versprühe derweil keine Zuversicht. "Das Wachstumsziel von 5 Prozent wird an den Börsen enttäuscht und als wenig ambitioniert wahrgenommen. Dieser Volkskongress hat das Potenzial, der seit November laufenden Rally zum Ende der Null-COVID-Politik ein jähes Ende zu setzen.", gab die Deutsche Presse-Agentur Altmann wieder.

Anleger in Frankfurt starteten am Montag mit Zuversicht in die neue Woche.

Zwischenzeitlich erreichte der Eurozonen-Leitindex sogar seinen höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Im Tagesverlauf wurde außerdem der Sentix-Konjunkturindex veröffentlicht. Erstmals seit Oktober 2022 ist der Sentix-Konjunkturindikator für Deutschland im März wieder gesunken. Im Euroraum ist das Barometer ebenfalls gesunken. "Die stärkeren Impulse kommen aber erst im Wochenverlauf", kommentierte ein Marktteilnehmer gegenüber Dow Jones Newswires. So wird am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

Der EURO STOXX 50 startete höher in den Handel und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich notierte er 0,44 Prozent im Plus bei 4.313,78 Punkten.

Die Börsen in Europa zeigten sich am Montag fester.

Anleger an den US-Börsen agierten am Montag letztlich mit Vorsicht.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart höher und hielt sich weitestgehend im Plus. Im Späthandel bröckelten die Gewinne jedoch ab und schlussendlich stand ein kleiner Aufschlag von 0,12 Prozent auf 33.431,44 Punkte an der Tafel. Für den NASDAQ Composite ging es letztlich 0,11 Prozent auf 11.675,74 Zähler nach unten, nachdem er zunächst sichtliche Gewinne verbucht hatte.

Im Fokus der Anleger stand bereits der Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am morgigen Dienstag. Bei der Rede dürften die Marktakteure auf jede Nuance hinsichtlich der Geldpolitik der US-Notenbank achten, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Am Freitag steht dann mit dem Arbeitsmarktbericht für Februar und in der kommenden Woche mit den Verbraucherpreisen für Februar jeweils ein konjunktureller Höhepunkte an.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken