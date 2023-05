10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte den Dienstagshandel mit leichten Gewinnen aufnehmen.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 0,29 Prozent auf 31.324,14 Zähler. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,71 Prozent auf 3.198,58 Punkte nach unten. Der Hang Seng verliert 0,98 Prozent auf 18.369,93 Einheiten (07:13 Uhr MESZ).

3. NVIDIA will Chatbot-Technik zur Verbesserung von Videospiel-Unterhaltungen einsetzen

Der Chipkonzern NVIDIA will mit Hilfe von Chatbot-Technologie Unterhaltungen mit Computer-Figuren in Videospielen natürlicher machen. Zur Nachricht

4. Aroundtown bekräftigt Ausblick - Verlust im ersten Quartal

Der Immobilienkonzern Aroundtown ist mit einem Verlust ins neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

5. Jefferies stuft Siltronic nach oben

Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 95 Euro angehoben. Zur Nachricht

6. Nachhaltigkeit rückt in den Fokus: ESG wird zur Gehaltsfrage für DAX-Vorstände

Wie viel Geld die Vorstände der DAX-Unternehmen verdienen, hängt immer stärker von Nachhaltigkeitsthemen ab. Zur Nachricht

7. ZEW-Finanzexperten rechnen weiterhin mit hoher Inflation

Die Inflation im Euroraum dürfte nach Einschätzung von Finanzmarktexperten noch jahrelang hoch bleiben. Zur Nachricht

8. Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO

Nestlé hat Anna Manz zum Chief Financial Officer berufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geraten ins Stocken

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreise mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 72,33 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,51 auf 76,59 Dollar zurückfiel.

10. Euro fällt unter 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0684 Dollar und damit so wenig wie zuletzt im März.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com