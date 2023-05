Vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit: DAX kaum verändert erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- NVIDIA will Chatbot-Technik einsetzen -- Aroundtown im Fokus

Die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit sorgt an den Börsen für ein wenig Entspannung. Weil sich die Wall Street am Vortag aber in der Feiertagspause befand, fehlen die Vorgaben aus Übersee aber zunächst.

An Europas Börsen sind am Dienstag vorbörslich Verluste zu beobachten.

In den USA blieben die Börsen am Montag aufgrund des Memorial Days geschlossen. Am Freitag ging es an der Wall Street aufwärts.

Der Dow Jones Index verbuchte am Freitag bereits zum Ertönen der Startglocke leichte Gewinne und legte dann weiter zu. Er ging 1,00 Prozent höher bei 33,093,27 Punkten ins Wochenende. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete fester, baute im Anschluss seine Zuschläge ebenfalls aus und schloss mit einem Plus von 2,19 Prozent auf 12,975,69 Einheiten.

Das Top-Thema an der Wall Street blieb am Freitag nach wie vor der Streit um die Schuldenobergrenze. Zuletzt herrschte die Sorge, dass die US-Demokraten und -Republikaner sich nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen würden. Dann berichtete die New York Times aber, dass eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten bevorstünde. Finanzministerin Jane Yellen warnte bereits davor, dass am 1. Juni der Zahlungsausfall drohe, andere Prognosen geben der Regierung noch bis Mitte Juni Zeit. "Ich denke, dass wir alle Mitte Juni aufatmen können, auch wenn das Marktumfeld bis dahin wahrscheinlich zunehmend volatil sein wird", kommentierte Kristina Hooper, Chief Global Market Strategin bei Invesco, laut Dow Jones Newswires. "Sobald sich dieses Drama gelegt hat, werden sich alle Augen wieder auf die Zentralbanken richten".

Vorbörslich wurde bereits der PCE-Deflator bekanntgegeben, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Der Index lag etwas über den Erwartungen. Marktteilnehmer befürchten, dass die Daten die Fed dazu bewegen könnte, weitere Zinserhöhungen umzusetzen.

