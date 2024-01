10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX nimmt Anlauf auf neuen Rekord

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel in der Nähe seiner bislang erreichten Rekordmarke von 17.003 Punkten und könnte den neuen Höchststand zum Handelsstart erreichen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asiatischen Börsen finden auch im Dienstagshandel keine einheitliche Richtung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 knüpfte an seine positive Vortagesentwicklung an und schloss mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 36.065,86 Punkten. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen abwärts: Das Börsenbarometer verliert zeitweise 1,20 Prozent auf 2.848,66 Punkte. Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng zwischenzeitlich 1,99 Prozent tiefer bei 15.758,10 Zählern notiert.

3. Ampere-Aktie kommt nicht: Renault bläst Ampere-Börsengang ab

Der französische Autobauer Renault hat den Börsengang seiner Elektroauto - und Softwaresparte Ampere abgesagt. Zur Nachricht

4. Delivery Hero verkauft Deliveroo-Beteiligung - Mit hohem Verlust

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat seine Beteiligung am britischen Branchenkollegen Deliveroo abgestoßen. Zur Nachricht

5. Musks Neuralink setzt ihr Gehirn-Implantat erstem Menschen ein

Elon Musks Medizintechnik-Firma Neuralink hat ihr Gehirn-Implantat zum ersten Mal einem Menschen eingesetzt. Zur Nachricht

6. ifo: BIP sinkt im ersten Quartal 2024 um 0,2 Prozent

Das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung erwartet im ersten Vierteljahr 2024 ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Zur Nachricht

7. Steuereinnahmen legen 2023 um 1,8 Prozent zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Gesamtjahr 2023 insgesamt um 1,8 Prozent gestiegen, nachdem sie im Dezember um 0,1 Prozent zugenommen haben. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Zur Nachricht

8. E.ON: Süddeutsche Solaranlagen 2023 am produktivsten

Süddeutsche Solaranlagen waren nach Berechnungen des Energiekonzerns E.ON SEZur Nachricht

9. Ölpreise mit leichter Erholungstendenz

Die Ölpreise erholen sich am Dienstag leicht. Zuletzt verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 77,21 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,37 auf 82,20 Dollar anzog.

10. Euro gibt zum Dollar leicht nach

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0825 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Aktuell rangiert der Euro gegenüber dem Dollar in der Nähe des tiefsten Stands seit Mitte Dezember.