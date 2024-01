DAX nimmt vorbörslich Anlauf auf neuen Rekord -- China-Börsen unter Druck -- Delivery Hero verkauft Deliveroo-Beteiligung mit hohem Verlust -- Renault bläst Ampere-Börsengang ab -- Conti im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex könnte am Dienstag neue Bestmarken ins Visier nehmen. Der DAX hatte zum Wochenstart einen Abschlag von 0,12 Prozent bei 16.941,71 Zählern verzeichnet. Daneben ging der TecDAX ebenso mit einem Minus in den Tag. Auch er verweilte anschließend in der Verlustzone. Sein Schlussstand: 3.343,86 Punkte (-0,5 Prozent). Nachdem der DAX am Freitag noch knapp an einem neuen Rekordhoch vorbeigeschrammt war, könnte die neue Bestmarke am Dienstag in greifbare Nähe rücken. Der bisherige Höchststand liegt bei 17.003 Zählern, vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex schon nahe dieser Marke. Unterstützung kommt dabei von den US-Börsen, wo der a href="/index/dow_jones">Dow Jones 30 Industrial und der marktbreite S&P 500 am Montag auf neue Rekordstände gestiegen waren, was insbesondere sinkenden Renditen an den Anleihemärkten zu verdanken war. "Diese Rally ist beeindruckend und beängstigend zugleich", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Denn mit den Kursen stiegen die Bewertungen immer weiter an. Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet) und Microsoft "keinen Raum für Enttäuschungen". Im Anlegerfokus bleibt weiter die am Mittwochabend anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed über die Leitzinsen. Dann wird sich auch zeigen, welchen weiteren geldpolitischen Weg die US-Währungshüter einschlagen werden. Insbesondere über den Zeitpunkt der ersten Zinssenkung und die Anzahl der voraussichtlichen Zinsschritte in diesem Jahr besteht aktuell Uneinigkeit an den Märkten.





An den europäischen Aktienmärkten ging es am Montag etwas ruhiger zu. Der EURO STOXX 50 nahm den Handel marginal leichter auf. Im weiteren Verlauf pendelte weiterhin er um die Nulllinie. Er beendete den Tag 0,08 Prozent fester bei 4.639,36 Punkten. Für etwas Zurückhaltung sorgten zum Start in die neue Woche die Spannungen im Nahen Osten. Nachdem am Wochenende drei US-Soldaten in Jordanien bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen waren, machten die USA eine militante pro-iranische Gruppe dafür verantwortlich. Der Iran hat jede Beteiligung abgestritten. Neben der Berichtssaison, die weiter an Fahrt aufnimmt, könnten in der laufenden Woche die Zentralbanken Akzente setzen, neben der US-Notenbank tagt auch die Bank of England.





An den US-Börsen übernahmen am ersten Handelstag der Woche dann doch die Bullen das Ruder. Der Dow Jones Index notierte zu Ertönen der Startglocke marginal im Plus und hielt sich lange an der Nulllinie. Schließlich ging es jedoch auf grünes Terrain und das Börsenbarometer gewann 0,59 Prozent auf 38.333,45 Punkten. Bei 38.340,05 Stellen erreichte der Dow Jones im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch. Der NASDAQ Composite setzte sich nach einem festen Start ebenfalls sichtlich ins Plus ab und beendete den Tag bei 15.628,04 Zählern (+1,12 Prozent). Auch hier gab es bei 15.630,58 Einheiten eine neue Bestmarke zu feiern. Die Zinssitzung der US-Notenbank Fed, die für den Mittwoch anberaumt ist, warf bereits ihre Schatten voraus und machte zunächst Anleger vorsichtig. Daneben mehrt sich die Unsicherheit angesichts der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Hier wurde am Wochenende drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff durch proiranische Milizen in Jordanien getötet. Die USA geben dem Iran eine Mitschuld, der Iran streitet hingegen alles ab. Mit Blick auf die anstehenden Bilanzen der US-Tech-Giganten wurden Händler dann jedoch mutiger und griffen wieder zu. Auch die rückläufigen Marktzinsen dürften Anleger zu Käufen animiert haben.