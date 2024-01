Franklin Templeton lobt Solana - und schürt damit Hoffnungen auf einen Solana-Spot-ETF

Spekulationen

Erst vor kurzem genehmigte die SEC gleich mehrere Bitcoin-Spot-ETFs und erleichterte somit zahlreichen Marktteilnehmern ein Investment in die Ur-Cyberdevise. Nun wird darüber spekuliert, welche Kryptowährung als nächstes einen eigenen ETF erhalten könnte. Positive Aussagen vom Vermögensverwalter Franklin Templeton über den Ethereum-Killer Solana schürten nun Hoffnungen, dass auch ein Solana-Spot-ETF künftig möglich ist.

• SEC lässt Bitcoin-Spot-ETFs zu

• Franklin Templeton lobt Solana-Blockchain

• Kryptoanleger hoffen auf Solana-Spot-ETF

Mittlerweile hat sich die Aufregung um die erstmalige Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC etwas gelegt. Auch wenn die Ur-Kryptowährung von der Nachricht selbst kurstechnisch nicht profitieren konnte, gilt die Genehmigung von Bitcoin-ETFs dennoch als wichtiger Schritt in Richtung der vermehrten Adoption der Digitaldevise, da es für Anleger aller Art nun einfacher wird, in sie zu investieren.

Vor diesem Hintergrund überlegen Kryptoenthusiasten bereits, welche Kryptowährungen als nächstes für einen Spot-ETF in Frage kommen könnten. Dabei wurden bei der SEC beispielsweise bereits Anträge für die Zulassung von Ethereum-ETFs eingereicht, die Entscheidung über deren Genehmigung lässt jedoch noch auf sich warten.

Franklin Templeton lobt Solana-Blockchain

Vor Kurzem sorgte der Vermögensverwalter Franklin Templeton mit positiven Aussagen rund um die Kryptowährung Solana für Hoffnung unter Kryptoanlegern, dass das Unternehmen langfristig den Launch eines Solana-ETFs planen könne. So schrieb der Asset Manager in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst X, dass er von den zahlreichen Entwicklungen des Solana-Ökosystems beeindruckt sei: "Bei Solana sehen wir Anatolys Vision einer einzigen atomaren Zustandsmaschine als einen leistungsstarken Anwendungsfall dezentraler Blockchains, der die Informationsasymmetrie verringert. Und wir sind beeindruckt von all den Aktivitäten, die wir in Q4 2023 auf Solana gesehen haben." Bei Anatoly Yakovenko handelt es sich um den Gründer von Solana.

On Solana, we see Anatoly’s vision of a single atomic state machine as a powerful use case of decentralized blockchains, lowering information asymmetry. And we are impressed by all the activity seen on Solana in Q4 2023

-DePIN

-DeFi

-Meme coins

-NFT innovation

-Firedancer - Franklin Templeton (@FTI_US) January 17, 2024

Verschiedene X-Nutzer reagierten daraufhin hoffnungsvoll und fragten, wann mit einem Solana-Spot-ETF von Franklin Templeton gerechnet werden könne. Der Vermögensverwalter blieb den Nutzern jedoch eine Antwort schuldig.

Auch über die Blockchain im Allgemeinen äußerte sich Franklin Templeton in einem weiteren Post positiv: "Wir glauben, dass mit der Verbesserung der Gebühren und der Leistung von Blockchains die potenziellen Anwendungsfälle exponentiell wachsen. Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Erfahrung für den Endnutzer kann nicht hoch genug eingeschätzt werden."

We believe as blockchains improve in fees and performance, the potential use cases that are unlocked grow exponentially. Improving the economics and experience for the end user cannot be overstated - Franklin Templeton (@FTI_US) January 17, 2024

Franklin Templeton bleibt bezüglich künftiger Krypto-Produkte vage

Die Hoffnung auf einen Solana-Spot-ETF kommt nicht von ungefähr, denn auch Franklin Templeton gehört zu jenen Unternehmen, die bereits über einen Bitcoin-Spot-ETF verfügen. Im Interview mit Bloomberg Crypto Show erklärte Sandy Kaul, Leiterin des Bereichs Digital Assets bei Franklin Templeton, dass der Vermögensverwalter stets auf der Suche nach Chancen sei, die eigene Produktpalette zu erweitern: "Wir sehen das Potenzial des Kryptobereichs. Wir werden unsere Produktpalette auch weiterhin ausbauen und unseren Anlegern mehr Möglichkeiten bieten auf diese Innovation zuzugreifen […]." Auf die Frage hin, welche Produkte künftig genau geplant seien, wich die Kryptoexpertin jedoch aus und machte lediglich deutlich, dass sich Anleger auf mehr Anträge einstellen könnten.

Sie betonte aber, dass es nur logisch sei, auch das Investment in andere Altcoins zu vereinfachen, da es auch hier zahlreiche Kryptowährungen mit einer beträchtlichen Marktkapitalisierung gäbe und fragte dann auch rhetorisch "Warum beim Bitcoin aufhören? Es gibt andere Chancen, es gibt unterschiedliche Chancen." So würde beispielsweise die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung Ethereum Investoren wieder eine andere Investmentchance bieten, da die Digitaldevise noch eher für die Entwicklung von Apps genutzt werde und den Aufbau eines eigenen Ökosystem unterstützen würde. Im Allgemeinen könne man aber sagen, dass es immer besser sei, das eigene Portfolio zu diversifizieren und nicht nur in ein Asset zu investieren, weshalb es nur logisch wäre anzunehmen, dass Bitcoin nicht die einzige Kryptowährung bleibe, für die ein solches Anlageprodukt künftig zur Verfügung stehen werde.

Solana wird beliebter

Das Blockchain-Projekt Solana kann sich über ein rasantes Wachstum und zunehmende Beliebtheit freuen. So gab die Solana Foundation erst kürzlich bekannt, mittlerweile 2.500 aktive Entwickler im Monat zählen zu können. Dies deute auf eine schnelle und starke Entwicklung der Blockchain hin, wie es im Solana-Jahresreport für das Jahr 2023 heißt: "Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Wachstum eines Netzwerks zu messen, ist die Anzahl der monatlich aktiven Entwickler, die an der Kette arbeiten. Eine konstante Anzahl von Entwicklern ist ein wichtiger Indikator für ein gesundes Ökosystem, da es die Fähigkeit des Ökosystems unter Beweis stellt, neue Talente anzuziehen und zu halten."

So performt der SOL-Token

Auch der SOL-Kurs hat innerhalb der vergangenen zwölf Monate kräftig hinzugewonnen. So weist die Ein-Jahres-Performance des Solana-Kurses ein Plus von satten 321 Prozent aus. Wie aus Daten von CoinMarketCap hervorgeht, ist Solana mit einer Marktkapitalisierung von 44,06 Milliarden US-Dollar die fünfgrößte Kryptowährung der Welt (Stand: 29. Januar 2024).

