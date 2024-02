10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Mittwoch rund eine Stunde vor Handelsstart knapp in der Gewinnzone.

2. Börsen in Asien im Minus

In Japan notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ marginale 0,04 tiefer bei 39.223,77 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,43 Prozent auf 3.002,46 Indexpunkte. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,65 Prozent auf 16.681,46 Zähler nach.

3. eBay schlägt Gewinnerwartungen - Aktie nachbörslich auf den Kaufzetteln

eBay hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

4. Aktie nachbörslich auf Höhenflug: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

5. US-nachbörsliche Bilanzen des Tages

AMC und Salesforce legen nach US-Börsenschluss ihre Bilanzen offen. Die Aussichten. Zur Nachricht

6. Aktie nachbörslich unentschlossen: Virgin Galactic kann Verlust reduzieren

Für Anleger von Virgin Galactic wurde es am Dienstag nachbörslich spannend. Zur Nachricht

7. Wasserstoffkonzern NEL steigert Umsatz und reduziert Verluste - Börsengang der Kraftstoffsparte wird geprüft

Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat Anlegern Einblicke in seine Geschäftsentwicklung gewährt. Zur Nachricht

8. Country Garden-Aktie fällt zweistellig: Liquidationsantrag gegen Country Garden

In der laufenden Immobilienkrise Chinas muss sich erneut ein großer und hoch verschuldeter Bauträger vor Gericht gegen einen Antrag auf Abwicklung wehren. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch einen kleinen Teil ihrer Vortagsgewinne abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,25 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 Cent auf 78,52 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Der Euro hat am Mittwochmorgen etwas schwächer tendiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0824 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0856 Dollar festgesetzt.