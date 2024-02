DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus -- LANXESS mit Wertminderung - Ohne Folgen fürs EBITDA -- eBay schlägt Gewinnerwartungen -- Virgin Galactic, NEL, Apple im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte freundlich erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich knapp im Plus. Der TecDAX dürfte sich ebenfalls mit positiver Tendenz präsentieren.

"Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", zitiert dpa-AFX Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Am Donnerstag werden mit Spannung die Inflationssignale aus Europa und den USA erwartet, während zur Wochenmitte die revidierten Zahlen zum US-BIP im vierten Quartal in den Fokus der Anleger rücken.

