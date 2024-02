Neue Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen

Experten-Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re nach Jahreszahlen und einem Dividendenvorschlag von 430 auf 470 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe ein ausgezeichnetes Ergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Branchenumfeld sei weiterhin günstig und die Bilanz in bester Verfassung, lobte er.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 16:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 420,90 EUR abwärts. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 299.183 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2024 um 12,2 Prozent.

