Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 558,60 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 558,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 558,80 EUR. Mit einem Wert von 553,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 82.282 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2025 markierte das Papier bei 615,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 421,70 EUR. Mit Abgaben von 24,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 20,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 21,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 581,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 20,65 Mrd. EUR, gegenüber 20,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 07.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,63 EUR im Jahr 2025 aus.

