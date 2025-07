Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Freitagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 556,80 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 556,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 556,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 553,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.921 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,60 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 421,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,75 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 581,13 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 46,63 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

