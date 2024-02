Investment-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Analyse im Fokus

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Munich Re nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 395 Euro belassen. Der Fokus liege auf der deutlich erhöhten Dividende, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auszahlung sei mit 15 Euro höher als die am Markt erwarteten 12,50 Euro. Die Gesamtrendite der Aktie bleibe aber wenig verlockend im Vergleich zu dem, was Anleger anderswo im Sektor erzielen könnten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 426,80 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 7,45 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 155.234 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 13,8 Prozent zu Buche. Die kommenden Q1 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

