10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Inflationsbekämpfung sorgt am Donnerstag an den Börsen für Klarheit und dürfte die Kurse steigen lassen. Der DAX wird vorbörslich um 1,5 Prozent stärker bei 15.711 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost uneins

An den asiatischen Märkten sind auch am Donnerstag gemischte Vorzeichen zu sehen. In Japan schloss der Nikkei um 2,13 Prozent stärker bei 29.066,32 Punkten. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland weist gegen 7:50 Uhr unserer Zeit ein Plus von 0,57 Prozent auf 3.668 Zähler aus, während der Hang Seng in Hongkong um 0,32 Prozent auf 23.346 Einheiten nachgibt.

3. Airbus sticht Boeing mit Order von Qantas aus

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat den US-Rivalen Boeing bei einem Großauftrag in Australien ausgestochen. Die australische Fluggesellschaft Qantas will ihre alternde Heimat-Flotte aus Boeing 737- und 717-Fliegern vornehmlich durch Maschinen von Airbus ersetzen. Zur Nachricht

4. US-Notenbank lässt Leitzins unverändert - Tapering und Ausstieg aus lockerer Geldpolitik beschleunigt

Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen nicht verändert. Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Federal Reserve am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mit. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Ziel der Niedrigzinspolitik ist es, die US-Wirtschaft bei der Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen. Zur Nachricht

5. METRO erwartet 2021/2022 Rückkehr auf Vorkrisen-Niveau

Der Großhandelskonzern METRO erwartet nach den Belastungen durch die Corona-Pandemie für das neue Geschäftsjahr eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau. Der Umsatz dürfte in den zwölf Monaten bis Ende September 2022 um drei bis sieben Prozent steigen. Zur Nachricht

6. Wieder Paketboom bei der Deutschen Post

Auch im zweiten Corona-Jahr verzeichnet die Deutsche Post einen Paketboom zur Weihnachtszeit - aber wohl keine Steigerung gegenüber 2020. Der Auftakt des Vorweihnachtsgeschäfts mit dem Wochenende um die Rabatttage "Black Friday" und "Cyber Monday" sei zwar deutlich stärker als im Vorjahr und auch stärker als allgemein erwartet gewesen, sagte Tobias Meyer, Vorstand der Post für das deutsche Briefe- und Paketgeschäft. Zur Nachricht

7. Telecom Italia senkt Prognose

Der italienische Telekommunikationskonzern Telecom Italia (TIM) hat seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr kurz vor Toreschluss nach unten korrigiert. Die Festnetzgeschäfte liefen schwächer als gedacht, was unter anderem an niedrigeren Erlösen aus dem Vermarktungsdeal der italienischen Fußballliga Serie A mit dem Streaminganbieter DAZN liege. Zur Nachricht

8. EZB entscheidet über Zukunft ihrer Anleihenkäufe

Steigende Inflationsraten haben den Druck auf Europas Währungshüter erhöht. Immer drängender werden Forderungen nach einem Ende der Geldflut. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) will an diesem Donnerstag entscheiden, wie es mit den milliardenschweren Anleihenkäufen der Notenbank weitergeht. Verkündet werden die Beschlüsse am Nachmittag (13.45 Uhr). Zur Nachricht

9. Ölpreise legen nach US-Zinsentscheid zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel moderat zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,58 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 78 Cent auf 71,65 Dollar.

10. Euro bei knapp 1,13 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel bei knapp 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1285 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1262 Dollar festgesetzt.

