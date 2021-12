DAX sehr stark erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Airbus sticht Boeing mit Qantas-Order aus -- Fed beschleunigt Ausstieg aus lockerer Geldpolitik -- Paketboom bei der Deutschen Post

Anleger in Deutschland dürften am Donnerstag zugreifen.

Der DAX wird vorbörslich um 1,4 Prozent höher bei 15.690 Punkten erwartet. Am Mittwoch schloss er mit 0,15 Prozent im Plus bei 15.476,35 Punkten. Der TecDAX dürfte am Donnerstag ebenfalls zulegen. Vorbörslich zeigt er sich 1,4 Prozent fester bei 3.891 Punkten. Er beendete die Sitzung am Vortag 1,29 Prozent stärker bei 3.836,47 Zählern.

Das die US-Notenbank Fed am Vorabend für mehr Klarheit in Bezug auf ihren zukünftigen geldpolitischen Kurs gesorgt hat, dürfte auch an den deutschen Börsen am Donnerstag für gute Laune sorgen. Die Fed will nun schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen, was Anleger darauf hoffen lässt, dass die hohe Inflation bekämpft werden kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürden.

Im Blick steht heute außerdem die EZB, die heute über die Zukunft ihrer Anleihekäufe entscheiden will.

