Daimler Truck, TRATON und Volvo wollen E-Ladenetz in Europa errichten - Aktien höher

TRATON und Volvo planen laut gemeinsamer Mitteilung die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für den Aufbau und Betrieb eines öffentlichen Hochleistungs-Ladenetzes für batterieelektrische schwere Fernverkehrs-Lkw und Reisebusse in Europa.

Das Joint Venture soll von den drei Parteien zu je gleichen Teilen gehalten werden. Kommendes Jahr soll das Gemeinschaftsunternehmen in Betrieb gehen. Die Parteien wollen zusammen 500 Millionen Euro investieren. Innerhalb von fünf Jahren sollen mindestens 1.700 Hochleistungs-Ladepunkte für Ökostrom an und in der Nähe von Autobahnen oder an Logistik-Hubs errichtet werden. Zusätzliche Partner sowie öffentliche Fördermittel sollen dazu beitragen, die Zahl der Ladepunkte noch deutlich zu erhöhen.

Die Aktien von Volvo legen an der Börse in Stockholm zeitweise um 1,36 Prozent auf 199,68 Schwedische Kronen zu, während TRATON-Papiere via XETRA zeitweise um 1,72 Prozent auf 21,34 Euro steigen. Aktien von Daimler Truck zeigen sich ebenfalls freundlich mit einem Aufschlag von zeitweise 0,3 Prozent auf 33,15 Euro.

