S&T-Aktien brechen bis Handelsschluss um 30% ein - Kritischer Bericht von Viceroy Research

Aktien in diesem Artikel S&T 13,37 EUR

-29,30% Charts

News

Analysen

Bis zum Handelsschlus ging es um 29,35 Prozent auf 13,24 Euro abwärts. Im Handelsverlauf markierten die Aktien bei 12,36 Euro den tiefsten Stand seit Juni 2017. Nach einem sehr kritischen Bericht von Viceroy Research hat nun das österreichische Technologieunternehmen Stellung bezogen. Zunächst hatte die Investmentfirma Viceroy, die zum Leerverkäufer und Börsenspekulanten Fraser Perring gehört, die Qualität von Zukäufen, das Wachstum sowie die Bilanz von S&T moniert.

Nun reagierte S&T: Der Bericht von Viceroy werde analysiert, was Zeit brauche, "da einige Vorwürfe alte Vorgänge aus der Zeit vor dem aktuellen Management der S&T AG betreffen und weder mit dem aktuellen Management, noch der S&T AG selbst in Verbindung stehen". Der Bericht und die enthaltenen Vorwürfe würden in den nächsten Tagen nun intern und extern im Detail geprüft. S&T will dann ausführlich öffentlich Stellung nehmen und mit "einem konkreten Maßnahmenpaket zurückkommen".

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: S&T AG, S&T