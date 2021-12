EZB-Aussagen überraschen kaum: DAX schließt mit klaren Gewinnen

Der DAX schloss bei 15.636,40 Punkten mit einem Plus von 1,03 Prozent. Am Morgen hatte er 1,5 Prozent höher bei 15.708,94 Zählern eröffnet und war dann zunächst weiter gestiegen. Ab dem Mittag schmolz ein Teil der Gewinne dann jedoch wieder nach und nach ab.

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation war am Donnerstag an den Börsen gut angekommen und auch die Beschlüsse der EZB-Zinssitzung sorgten nicht für negative Überraschungen.

Schneller Fed-Ausstieg aus lockerer Geldpolitik

Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt und deutete für 2022 drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen, daher wich Unsicherheit aus dem Markt. Galt bisher die Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken als zentraler Treiber der Kursgewinne an den Aktienmärkten, schienen die Anleger jetzt darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen.

"Das Leitzinsniveau steigt schneller, auf lange Sicht aber nicht höher", schrieb Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Das bis Ende 2024 erwartete Zinsniveau habe sich kaum verändert. Die Notenbanker wollten "lieber früher handeln", um später "nicht länger und aggressiver auf der Bremse stehen zu müssen".

EZB lässt Anleger kalt

Keine Überraschung sahen Händler in den bisherigen Ankündigungen der EZB . Die Zinssätze für den Euro-Raum sind wie erwartet unverändert geblieben. Dass das Notprogramm PEPP zurückgefahren werde, sei ebenfalls erwartet worden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com