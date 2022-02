10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich auch am Donnerstag weiter zurück.

Eine Stunde vor Handelsbeginn verliert der DAX 0,2 Prozent auf 15.334 Punkte.

2. Börsen in Fernost schwächer

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag in Rot.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,83 Prozent bei 27.232,87 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (07:49 Uhr) um 0,04 Prozent auf 2.464,53 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong 0,24 Prozent auf 24.660,54 Zähler abgibt.

3. Gerresheimer weiter auf Wachstumskurs

Gerresheimer AG ist im vierten Quartal 2021 weiter gewachsen und hat das selbstgesteckte Umsatzziel im vergangenen Geschäftsjahr übertroffen. Zur Nachricht

4. NVIDIA erzielt dank hoher Chip-Nachfrage Rekordergebnisse

Der Bedarf an Chips für künstliche Intelligenz und Grafikkarten treibt das Geschäft des Halbleiter-Spezialisten NVIDIA auf Rekordhöhe. Zur Nachricht

5. US-Notenbank Fed: Möglichkeiten zum schnelleren Anheben des Leitzinses untersucht

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung am 25. und 26. Januar einen beschleunigten Zeitplan für die Anhebung des Leitzinses diskutiert. Zur Nachricht

6. Commerzbank peilt 2022 Milliardengewinn und Dividende an

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr trotz Restrukturierungskosten und Rückstellungen einen Gewinn erzielt. Zur Nachricht

7. Airbus erhöht nach solidem Schlussquartal die Dividende

Airbus SE (ex EADS) hat im vierten Quartal zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, die Markterwartungen aber übertroffen. Zur Nachricht

8. Lufthansa bleibt bei 20 vorsorglich annullierten Flügen

Angesichts des Sturmtiefs über Deutschland streicht die Lufthansa im Tagesverlauf über die 20 bereits angekündigten Flüge hinaus zunächst keine weiteren Verbindungen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben wieder deutlich nach

Die Ölpreise zeigen sich spürbar tiefer.

10. Euro unter Druck

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel unter Druck gestanden.

Bildquellen: AshDesign / Shutterstock.com