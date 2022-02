Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA weitet Gewinn aus -- Carrefour mit höherem Umsatz und Gewinn

Werbung

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich im Mittwochshandel wieder zurück. Der DAX stand zur Handelseröffnung zunächst minimal im Plus. Nachdem er am Morgen zeitweise deutlicher ins Plus geklettert war, zeigte er sich anschließend unentschlossen. Zum Handelsschluss ging es dann letztlich 0,28 Prozent abwärts auf 15.370,30 Punkte. Daneben gab auch der TecDAX nach einem schwächeren Start deutlich ab. Letztendlich ging es um 0,70 Prozent nach unten auf 3.322,44 Punkte. Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag wegen nachlassender Ukraine-Sorgen hielten sich die Anleger zur Wochenmitte wieder zurück. "Zwar ist damit der Konflikt zwischen Moskau und Kiew noch nicht vom Tisch, dennoch könnte sich die Lage ein wenig beruhigen", sagte Analyst Christian Henke vom Broker IG. "In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen Eskalationen", schrieben derweil die Experten der DWS. Derweil hält US-Präsident Joe Biden die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich. Während es also ein wenig Entspannung in der Ukraine-Krise gibt, rückt das Zinsthema nun wieder stärker in den Mittelpunkt, denn am Abend wird die US-Notenbank Fed ihr Protokoll der letzten Zinssitzung veröffentlichen.





Anleger an den europäischen Aktienmärkten begaben sich wieder in Deckung. So startete der EuroSTOXX 50 mit einem minimalen Zuwachs in den Tag und kletterte anschließend etwas weiter. Gegen Mittag fiel er jedoch wieder zurück und stand schlussendlich 0,16 Prozent im Minus bei 4.137,22 Einheiten. Nach der Erholungsrally in der Hoffnung auf eine Entspannung der geopolitischen Lage zeigten sich die Marktteilnehmer am Mittwoch wieder vorsichtiger. Nach Handelsschluss in Europa steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Es hat nach Aussage der LBBW das Potenzial, die Spekulationen auf eine beschleunigte geldpolitische Wende in den USA zusätzlich zu nähren. "Der unerwartet starke Anstieg der US-Produzentenpreise gestern bringt die Zinserhöhungs-Ängste zurück auf das Parkett. Von daher bleibt abzuwarten, ob sich Anlegerinnen und Anleger wirklich auf eine längerfristige Erholung freuen können", hieß es.





Anleger an der Wall Street übten sich am Mittwoch in Zurückhaltung. Der Dow Jones nahm den Handel am Mittwoch etwas tiefer auf und verlor auch anschließend. Zuletzt macht er aber an Boden gut und kämpft sich an die Nulllinie vor, wo er die Sitzung 0,16 Prozent schwächer bei 34.934,27 Punkten beendete. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stand zur Eröffnung tief im Minus und verblieb dann zunächst in der Verlustzone. Auch er konnte seine Verluste anschließend reduzieren und schloss 0,11 Prozent leichter bei 14.124,09 Zählern. Obwohl es Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt gab, blieben Anleger weiter vorsichtig. Wie die Nato in Erkenntnis brachte, scheine Russland den Truppenaufmarsch im Grenzgebiet weiter fortzuführen. Neben den geopolitischen Schwierigkeiten, blickten Marktteilnehmer gespannt auf die Veröffentlichung des Fed-Protokolls zur jüngsten Zinssitzung im Januar. Wie aus der Dokumentation hervorging, haben die Währungshüter die Möglichkeit eines rascheren Anhebens des Leitzinses geprüft.