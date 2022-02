Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen heute

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin liegt heute bei 44.161,77 US-Dollar im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 44.601,52 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 339,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 343,33 Dollar.

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 3.134,77 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 3.183,63 Dollar zu Buche.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Mittwoch auf 130,36 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 131,67 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,8305 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,8482 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs notiert bei 1,092 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 1,108 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Monero-Kurs notiert heute bei 180,91 US-Dollar im Minus. Am Vortag lag der Kurs bei 182,34 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs lief am Mittwoch weiterhin seitwärts bei 0,9031 US-Dollar. Bei 0,8985 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Verge-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,0118 US-Dollar auf er Stelle.

Der Stellar-Kurs stagniert am Mittwoch. So notierte der Stellar-Kurs bei 0,2187 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,2213 US-Dollar gehandelt worden war.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,1162 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,1140 US-Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 107,50 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 109,57 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 24,87 US-Dollar, während er am Vortag bei 22,68 Dollar gehandelt wurde.

Redaktion finanzen.net