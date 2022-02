NEL ASA-Aktie letztlich leichter: NEL macht mehr Verlust als erwartet

Für NEL ASA ist das vierte Geschäftsquartal 2021 mit einem Verlust zu Ende gegangen. Je Aktie belief sich das Minus auf -0,18 NOK nach einem Gewinn von 0,900 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Damit lag das Minus höher als von Analysten erwartet, der Marktkonsens war beim EPS von -0,134 NOK ausgegangen. Der Betriebsverlust belief sich auf 196,7 Millionen NOK und lag ebenfalls über dem Vergleichswert des Vorjahres, der Vorsteuerverlust wurde mit 280,9 Millionen NOK beziffert.

Mit einem Umsatz von 248 Millionen NOK lagen die Erlöse über den Erwartungen (242,4 Millionen NOK) und verbesserten sich im Vorjahresvergleich, als der Konzern 229,0 Millionen NOK umgesetzt hatte.

NEL-Bilanz für Geschäftsjahr 2021

Im Gesamtjahr verbesserten sich die Erlöse von 652 auf 798 Millionen NOK - das war weniger als von Analysten erwartet (810,2 Millionen NOK), der operative Verlust stieg von 414 auf 583 Millionen NOK. Für das Gesamtjahr hatten Analysten durchschnittlich beim Gesamtverlust 1,572 Milliarden NOK in Aussicht gestellt, das tatsächliche Minus lag mit 1,667 NOK nochmals darüber. Dabei wies NEL ASA darauf hin, dass die börsennotierten Beteiligungen Nikola und Everfuel in diesem Zusammenhang relevant seien.

Die Geschäftsentwicklung des Unternehmens werde voraussichtlich weiterhin negativ beeinflusst werden von Unterbrechungen in der Lieferkette sowie Einschränkungen durch COVID-19, teilte NEL ASA im Rahmen der Zahlenvorlage mit.



In Oslo stiegen die Papiere von NEL ASA am Mittwoch zeitweise, letztlich ging es dann jedoch 2,12 Prozent runter auf 12,45 NOK.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com