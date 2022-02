Lufthansa-Aktie steigt mit Reisebranche - Kaufempfehlung für Fraport-Papiere

Die Papiere der Lufthansa etwa kletterten im MDAX um 2,5 Prozent nach oben auf ein Hoch seit September. Mit aktuell 7,86 Euro peilen sie allmählich die 8-Euro-Marke wieder an.

Die Titel des Flughafenbetreibers Fraport brachten es nach einer Kaufempfehlung durch die Bank of America sogar auf ein Plus von vier Prozent, was ihnen das höchste Niveau seit November bescherte. Sie waren damit der Spitzenreiter im MDAX.

Anleger reagieren erleichtert auf eine gewisse Entspannung im Ukraine-Konflikt. Am Montag hatte dieser den Reisewerten stärker zugesetzt wegen der Sorge, bei einer weiteren Zuspitzung der Lage könne es im Luftverkehr zu neuen Einschränkungen kommen.

Der Nachrichtenfluss gerade zur Lufthansa wird derweil besser: Wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtete, stoppt die Fluggesellschaft wegen steigender Passagierzahlen ihren Stellenabbau. Die Airline schalte in den Normalmodus und das verbleibende Personal werde fürs Wachstum gebraucht, hieß es in dem Artikel.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com