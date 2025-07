Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Lufthansa

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 7,44 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 7,44 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,43 EUR. Mit einem Wert von 7,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 729.351 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,286 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,44 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

